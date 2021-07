[Aktualisiert 20.59 Uhr] Aufgrund der Hochwassersituation wird der Bahnverkehr zwischen Wörth, Hagenbach und Lauterbourg am Freitagmorgen eingestellt. Das hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd am Donnerstagabend mitgeteilt, der nach eigenen Angaben darüber kurzfristig von der Deutschen Bahn (DB) informiert wurde. Laut Zweckverband sei geplant, dass die Regionalbahn 81444 mit Abfahrt in Lauterbourg um 6.27 Uhr als letzter Zug die Strecke befährt.

Wie die DB auf Nachfrage informiert, sei ab den Morgenstunden ein Busnotverkehr für Reisende eingerichtet. Wie lange die Strecke zwischen Lauterbourg und Wörth gesperrt bleibt, konnte ein DB-Sprecher am Donnerstagabend noch nicht sagen. Auch zu den genauen Hintergründen der Sperrung gab es keine Information. Bahnreisende sollten sich vor Reiseantritt im Internet unter www.bahn.de/aktuell über ihre jeweilige Verbindung informieren.