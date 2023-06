Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im laufenden Tarifkonflikt Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn (DB) aufnehmen. An einer Urabstimmung zu unbefristeten Streiks hält sie aber fest. Warnstreiks seien aber erst einmal vom Tisch, verlautete aus Gewerkschaftskreisen am Donnerstag. Die DB hatte am Mittwoch eine Schlichtung vorgeschlagen.