Vor 40 Jahren, am 24. April 1982, hat die Saarländerin Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ den Eurovison Song Contest (ESC) gewonnen – damals in Deutschland noch als Grand Prix Eurovision de la Chanson bekannt. Die Sängerin, die am 13. Mai Mai in Kusel auftritt und im Otober in Pirmasens und Kirchheimbolanden, steht noch heute zu ihrem größten Hit.

„Fest wie ein Monument“

Im Interview mit der RHEINPFALZ sagt sie: „,Ein bisschen Frieden’ ist so unangreifbar. Dieses Lied steht fest wie ein Monument, da kommt kein anderes Lied ran, das hat so eine riesige Botschaft gehabt in einer Zeit, in der die Leute sich im Kalten Krieg nichts sehnlicher gewünscht haben als Frieden.“

Lesen Sie hier, wie Nicole den Jahrestag ihres Siegs in Harrogate feiert und was sie vom jetzigen ESC-Geschehen hält.