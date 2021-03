Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet bewölkt und regnerisch. Auch im Laufe des Tages wird es immer wieder Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. In den Hochlagen sei mit Schnee zu rechnen und deshalb Glätte durch Schneematsch möglich. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen sieben und neun Grad, in höheren Lagen erreichen sie maximal sechs Grad.

Auch der Dienstag wird laut Vorhersage wechselhaft und nass. Die morgendlichen Schauer sollen im Laufe des Tages nachlassen. Die Temperaturen erreichen maximal zehn Grad, in den Hochlagen sechs Grad. Die Nacht zu Mittwoch soll ähnlich stark bewölkt werden. Oberhalb von etwa 300 Metern kann bei Tiefstwerten von minus eins bis minus drei Grad Schnee fallen.