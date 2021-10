Durch Sturm „Ignatz“ kommt es in vielen Teilen der Pfalz zu Verspätungen und Zugausfällen. Teilweise betroffen ist unter anderem die Strecke Kaiserslautern-Neustadt-Ludwigshafen. Aber auch zwischen Homburg und Kaiserslautern, Kusel und Altenglan, Bad Dürkheim und Freinsheim, Germersheim und Graben-Neudorf, Ludwigshafen und Frankenthal, Weisenheim am Sand und Frankenthal, Würzbach und Zweibrücken, sowie Rockenhausen und Winnweiler und von Worms nach Mainz sind Bahnstrecken durch entwurzelte Bäume oder Äste derzeit nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Alles zum Sturm lesen Sie in unserem Liveblog.Aktuelle Verkehrsmeldungen der Bahn finden Sie hier.