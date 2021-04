Sonne, blauer Himmel und Temperaturen von bis zu 18 Grad - dem Saarland und Rheinland-Pfalz stehen frühlingshafte Tage bevor. Bis mindestens Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) trockenes und mildes Wetter. Nur in den Nächten bleibt es mit Tiefstwerten von bis zu minus drei Grad frostig kalt. „Da sollten empfindliche Pflanzen unbedingt abgedeckt werden“, riet eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach. In der Nacht zum Mittwoch ziehen dann Wolken auf, ob sie aber einen Wetterumschwung und Regen bringen, ist derzeit noch nicht sicher.