Das Wetter in Rheinland-Pfalz wird in den kommenden Tagen sonnig und trocken. In den Nächten wird es aber zunehmend frisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Grund sei kühle Luft aus Skandinavien. Für Donnerstagfrüh hatte der DWD teils dichtere Wolken vorhergesagt. Im Tagesverlauf sollte es aber überwiegend sonnig werden. Regen falle nicht. Die Höchsttemperaturen sollten 20 bis 26 Grad erreichen. In der Nacht zum Freitag wurden aber nur noch Werte zwischen 12 bis 6 Grad erwartet, in Hochlagen bis 4 Grad.

Bis zu 28 Grad am Wochenende

Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen tagsüber zwischen 22 und 27 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es hingegen auf 12 bis 8 Grad, im Bergland auf bis zu 5 Grad ab. Auch am Samstag wird es nach Angaben der Meteorologen sonnig und meist trocken. Im Südwesten seien einzelne Schauer jedoch nicht ausgeschlossen. Die Maxima liegen zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist örtlich Nebel möglich. Es kühlt auf Werte zwischen 13 und 9 Grad ab, im Bergland auf bis zu 4 Grad. Im Tagesverlauf wird es bei bis zu 27 Grad heiter bis wolkig. Regen falle allenfalls westlich des Rheins.