[Aktualisiert um 11.15 Uhr] Die seit dem 4. Juli vermisste 14-Jährige aus Speyer ist noch am Montag wohlbehalten in Wachenheim an der Weinstraße angetroffen und zu ihren Erziehungsberechtigten in der Domstadt zurückgebracht worden. Das hat die Polizei am Dienstagvormittag mitgeteilt. Das Mädchen wurde am 11. Juli beim Brezelfest in Speyer gesehen, ansonsten war sein Aufenthaltsort in den vergangenen beiden Wochen unbekannt gewesen. Deshalb hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen gebeten.