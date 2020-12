Am Mittwochmittag ist es auf der L490 an der Einmündung zur L495 bei Lug zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Laut Polizei war der 37-jährige Unfallverursacher aus Hauenstein mit seinem BMW auf der L490 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Hauenstein unterwegs. Als dieser an der Einmündung zur L495 nach links in Richtung Lug abbiegen wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Ford einer 33-jährigen Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin, ihr 33 Jahre alter Beifahrer, sowie der 3-jährige Sohn leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Pirmasens gebracht. Bei den Pkws entstand ein wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa

10.000 Euro.