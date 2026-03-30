Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in Edesheim eine Polizeikontrolle ignoriert und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, nahmen die Einsatzkräfte unverzüglich die Verfolgung auf. Über die zu dieser Zeit wenig befahrene A65 ging es in Richtung Ludwigshafen. Zwischenzeitlich erreichte der Wagen des Beschuldigten zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde. Die Flucht endete schließlich vor einem Haus in Ludwigshafen, wo der 52-jährige Deutsch-Libanese zu einer Person wollte. Als der Fahrer stoppte, blieb er im Wagen sitzen. Als sich ein Polizist näherte, setzte der Mann plötzlich zurück. Der Beamte konnte ausweichen, sein Fuß wurde jedoch zwischen Auto und Mauer eingeklemmt und leicht verletzt. Der Wagen stieß zudem gegen einen Streifenwagen. Um den Mann, der sich im Auto verschanzte, festzunehmen, schlugen die Beamten die Scheiben ein und sicherten den Schlüssel. Während der Festnahme leistete der 52-Jährige Widerstand, indem er sich sperrte. Er muss sich nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Mann befand sich laut Polizei augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.