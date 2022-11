[aktualisiert] Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im saarländischen Landtag. Das bestätigte die Landtagsverwaltung der RHEINPFALZ. Der 65 Jahre alte Bernd Wegner aus Riegelsberg steht offenbar im Verdacht, schwere Untreue zum Nachteil der Handwerkskammer des Saarlandes begangen zu haben. Wegner ist seit acht Jahren Präsident der Handwerkskammer. Die Staatsanwaltschaft hat am Morgen ab 9 Uhr Räume der Handwerksammer in Saarbrücken durchsucht. Die Staatsanwaltschaft informierte den Landtag schon vor einigen Wochen über die Ermittlungen. Sie hat allerdings, Stand Dienstagmittag, noch nicht die Aufhebung der Immunität Wegners beantragt. Sollte sie beantragt werden, so könnte der Landtag frühestens am Donnerstag darüber befinden. Die CDU-Fraktion wollte sich vorläufig nicht zu den Ermittlungen äußern. Sie schien überrascht. Wegner selbst war nicht zu erreichen. Über die Durchsuchungsaktion bei der Handwerkskammer hatte die Saarbrücker Zeitung zuerst berichtet.