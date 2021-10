Braunes Wasser aus dem Wasserhahn – bei einigen Essingern war das in den Sommermonaten so. Schuld sei die neue Wasseraufbereitungsanlage in Bornheim, heißt es. Von aggressivem Wasser ist gar die Rede. Das bestreitet der Zweckverband für die Wasserversorgung. Offenbar zu Recht.

Einige Anwohner hatten sich beschwert, dass ihnen wochenlang trübes Trinkwasser aus den Rohren gelaufen sei. Anfang Juli war bei den Gruppenwasserwerken Bornheim eine neue Wasseraufbereitungsanlage in Betrieb gegangen – ein Zusammenhang zu dem ungenießbaren Trinkwasser lag nahe. Es wurde von angegriffenen Haushaltsgeräten und auch gesundheitlichen Problemen berichtet, die eventuell mit dem neuen Wasser in Zusammenhang stehen könnten. Ein Installateur, der anonym bleiben wollte, sprach im Gespräch mit der RHEINPFALZ von aggressivem Wasser, dass bei alten Zinkleitungen nicht nur wie von offizieller Seite behauptet Rost und Ablagerungen aus den Rohren spült, sondern Lochfraß verursachen würde.

Das stieß dem Verbandsbürgermeister von Offenbach und Vorsitzenden des Zweckverbands für Wasserversorgung „Walsheimer Gruppe“ Axel Wassyl sauer auf. Er hat sich mit einer Bitte um Richtigstellung an die Redaktion gewandt. Seine Einschätzung der Situation lesen Sie hier.