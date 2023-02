Die USA haben den chinesischen Ballon offenbar über dem Atlantik abgeschossen.

Die USA haben einen mutmaßlichen Spionageballon aus China über dem offenen Meer abgeschossen. Das bestätigte das US-Verteidigungsministerium am Samstag mehreren US-Medien. Auf Fernsehbildern und Augenzeugenvideos war zu sehen, wie ein weißer Ballon abgeschossen wurde. Laut dem US-Verteidigungsministerium wurde der Ballon von einem Kampfflugzeug der Air Force, der US-Luftwaffe, abgeschossen. US-Präsident Joe Biden habe bereits am Mittwoch die Erlaubnis zum Abschuss erteilt.

Zuvor hatte die Flugaufsichtsbehörde FAA mitgeteilt, drei Flughäfen im Südosten der USA seien vorübergehend geschlossen worden, „um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen“.

Demnach wurden Starts und Landungen an den Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach und Charleston in den Bundesstaaten South Carolina und North Carolina unterbrochen.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf Nachfrage von Journalisten zu dem Ballon gesagt: „Wir werden uns darum kümmern.“ Nähere Angaben machte der Präsident nicht.

Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. „Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte“, sagte ein Pentagon-Vertreter. Zunächst war der Ballon über dem Bundesstaat Montana gesichtet worden, von dort flog er weiter in Richtung Osten.

China beteuert, es handele sich um einen „zivilen“ Ballon insbesondere für „meteorologische Zwecke“, der versehentlich in den US-Luftraum geflogen sei.