Wie am Mittwoch bekannt wurde ist der amerikanische DJ, Tänzer und Fernsehstar Stephen „Twitch“ Boss gestorben. Der 40-Jährige war vor allem aus der Talkshow von Ellen DeGeneres bekannt. Er war zuletzt auch Produzent ihrer Show. Zusammen mit seiner Frau war er bis zuletzt auch auf Social Media sehr aktiv. Auf Tik Tok drehte er beispielsweise regelmäßig Tanzvideos. Nach Angaben der Gerichtsmedizin von Los Angeles hat sich Stephen Boss das Leben genommen.

Er hinterlässt seine Frau Allison Holker und drei gemeinsame Kinder. Erst vor einigen Tagen hatten Boss und seine Frau ihren neunten Hochzeitstag gefeiert. US-Medien berichten, dass seine Ehefrau die Polizei alarmiert haben soll, weil ihr Mann nicht heim gekommen war. Später wurde der 40-Jährige laut Medienberichten leblos in einem Motelzimmer in Los Angeles gefunden.

Viele Prominente trauern öffentlich

Stephen Boss startete seine Karriere als Tänzer – zum Beispiel 2008 in der amerikanischen Show „So You Think You Can Dance“. Er trat in Filmen und Serien wie „Modern Family“ als Schauspieler auf und fungierte als Gast-DJ, Produzent und Sidekick in der Show von Ellen DeGeneres (64).

Die US-Moderatorin hatte am Mittwoch öffentlich auf Instagram um ihren Freund getrauert. Auch andere Prominente trauern in den Sozialen Netzwerken um den DJ.

Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, etwa bei der Telefonseelsorge unter 0800 1110111.