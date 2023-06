Nachdem der Bahnverkehr zwischen Frankenthal und Worms beeinträchtigt war, läuft dieser nun wieder an. Das teilte die Deutsche Bahn über Twitter mit. Eine Pressesprecherin der Bahn berichtete auf Anfrage, dass Äste auf den Gleisen gelandet waren. Das Unwettertief „Lambert“ hatte am frühen Donnerstagabend den Bahnverkehr in der Pfalz beeinträchtigt. Wie die DB auf Twitter weiter mitteilt, bleibt der eingerichtete Busnotverkehr zur Entlastung bestehen.