Am Freitagabend wüteten in der Pfalz teils kräftige Unwetter. In Kirchheimbolanden und Marnheim im Donnersbergkreis fiel so viel Regen, dass Gullydeckel herausgedrückt wurden und Äste sowie Schotter die Straßen umspülten und damit unbefahrbar machten. Wie die Polizei am Samstag berichtet, war die B47 bei Marnheim zeitweise überflutet. Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei waren demnach im Dauereinsatz, um die Fahrbahnen freizuräumen oder zeitweise zu sperren.

Auch im Kreis Kusel wurde es am Freitagabend ungemütlich. In Hüffler knickte durch die Unwetter ein Baum ab und stürzte in der Flurstraße auf ein Autodach. Die Feuerwehr Glan-Münchweiler kam zu Hilfe und stemmte den Stamm vom Autodach. Verletzt wurde niemand.