Hilfe bei der Anmeldung zur Corona-Impfung und bei der Anreise zum Impfzentrum im Hafengebiet in Wörth bietet jetzt die Verbandsgemeindeverwaltung Kandel an. Das Angebot richtet sich zunächst an alle Senioren ab 80 Jahren.

Dabei geht es um die Vereinbarung des Impftermins, konkret um die gemeinsame Erledigung von erforderlichen Formalitäten. Auch die notwendigen Telefonate und Mailverkehre können übernommen werden.

Außerdem gibt es Unterstützung für Menschen, die bereits einen Impftermin haben, aber in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die Verbandsgemeinde versucht dann, eine Fahrt zu organisieren, dabei kommt auch der Bürgerbus zum Einsatz.

Kontakt: Ansprechpartnerinnen innerhalb der Verbandsgemeinde sind Janna Haastert und Manuela Tolkmitt. Sie sind während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltung über die Telefonzentrale unter 07275 9600 zu erreichen.