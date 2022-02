Angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine verfolgt das Chemie-Unternehmen BASF die Situation in der Ukraine „sehr aufmerksam“. Die Sicherheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle, teilte das Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mit. „Die deutschen Mitarbeitenden haben mit ihren Familien das Land verlassen.“ Alle lokalen Mitarbeiter seien angehalten, soweit möglich von zuhause aus zu arbeiten und auf Dienstreisen zu verzichten. In der Ukraine ist BASF nach eigenen Angaben seit 1992 aktiv. Das Hauptbüro befinde sich in Kiew, zusätzlich unterhalte das Unternehmen ein Regionalbüro in Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine. Produktionsstätten habe das Unternehmen nicht in dem Land. In Russland seien alle Mitarbeiter weiter wie gewohnt tätig, teilte das Unternehmen mit.