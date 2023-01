Einen nicht alltäglichen Unfall hat die Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntag gemeldet: Sie berichtet von einem Pferd – einem zirka 600 Kilogramm schweren Kaltblut –, das mit einem Auto der Marke Jaguar in Waldsee zusammengestoßen ist. Demnach war eine 21-jährige Reiterin am Freitagnachmittag auf dem Hochweg in Richtung K13 unterwegs, als ihr Tier plötzlich, vermutlich aufgrund eines lauten Traktorengeräusches, durchging. Das Pferd rannte mit seiner Reiterin auf dem Rücken auf die K13 und stieß dort mit dem Jaguar zusammen. Laut Polizei stürzte die junge Reiterin von ihrem Tier und verletzte sich dabei. „Ob es sich um schwerwiegende Verletzungen handelt, ist noch nicht bekannt“, schreiben die Beamten. Ihren Angaben zufolge trug die 21-Jährige jedoch einen Helm. „Das Pferd blieb offensichtlich unverletzt, der Jaguar nicht: Die Front wurde eingedrückt“, teilt die Polizei mit. Sie schätzt die Schadenshöhe auf rund 3500 Euro.