Auf der A5 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Richtung Heidelberg hat es am Sonntag kurz nach 19 Uhr einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Angaben zur Ursache und zur Anzahl der Beteiligten und Verletzten lagen zunächst nicht vor. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn vollständig.