Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 in Höhe der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Saarland ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 56-Jährige gegen 13 Uhr als erster einer vierköpfigen Motorradgruppe auf die Autobahn auf. Auf der wollte er ein Auto überholen. Dabei übersah er einen auf der linken Fahrspur fahrenden Wagen eines 31-Jährigen. Trotz dessen Bremsmanöver kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Motorrad auf die rechte Fahrspur und dort in die Fahrzeugseite eines weiteren Autos geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in die Uniklinik Homburg gebracht. Der 31-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die A8 wurde für die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrspuren bis gegen 18.20 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr über die Anschlussstelle Contwig geleitet. Der Gesamtsachschaden der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wird auf zirka 35.000 Euro geschätzt.