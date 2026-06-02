Auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen hat sich am Dienstagmorgen zwischen der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim und dem Autobahnkreuz Mutterstadt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Der Unfall geschah nach Angaben der Polizei gegen 6.50 Uhr und führte zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße übersah beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden Citroën. Durch die Kollision drehte sich der Wagen der 24-jährigen Fahrerin aus Neustadt und prallte gegen einen weiteren Pkw, einen VW, der von einer 49-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim gesteuert wurde. Auch dieses Fahrzeug drehte sich infolge des Aufpralls. Alle drei Autos blieben beschädigt auf beiden Fahrstreifen stehen und hinterließen ein größeres Splitterfeld.

Da zunächst unklar war, ob Personen verletzt wurden, rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an. Die Autobahn war rund 30 Minuten voll gesperrt und anschließend etwa 15 Minuten einseitig befahrbar. Dadurch staute sich der Verkehr teils über mehrere Kilometer. Gegen 7.45 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt.