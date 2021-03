MAINZ. Neun Tage vor der Landtagswahl liegt die rheinland-pfälzische SPD in der Wählergunst klar vor der CDU. Das ZDF-Politbarometer vom Freitag sieht die SPD bei 33 Prozent (plus zwei Punkte), die CDU rutscht mit 29 Prozent (minus vier) erstmals unter die 30-Prozent-Marke.

Rheinland-Pfalz wählt am 14. März einen neuen Landtag. Die ZDF-Zahlen sehen die Grünen mit 11 Prozent (minus zwei) als drittstärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit 9 Prozent (plus zwei) und der FDP mit 7 Prozent (ebenfalls plus zwei). Die Freien Wähler würden mit 4 Prozent den erstmaligen Einzug in den Landtag verpassen, ebenso die Linke mit 3 Prozent. Die amtierende Regierung von SPD, Grünen und FDP hätte weiterhin eine Mehrheit. Für Rot-Grün würde es knapp nicht reichen. Nach ZDF-Angaben sind noch 36 Prozent der Befragten unsicher, ob und wen sie wählen werden. Am Abend werden sich die Spitzenkandidaten von SPD, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, und CDU, Fraktionschef Christian Baldauf, im „SWR-Duell“ eine Stunde lang in der direkten Auseinandersetzung messen.