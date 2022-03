Mit einer beeindruckenden Friedensdemo haben am späten Samstagnachmittag unerwartet viele Menschen in Mannheim ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Laut Polizei kamen 5.000, die Veranstalter sprachen gar von 10.000 Teilnehmern. Auf einem Schweigemarsch durch die Mannheimer Innenstadt sah man gelb-blaue Fahnen mit Friedenstauben sowie in Eile gebastelte Transparente und Plakate: „Stop Putin“, „Stand with Ukraine“ oder „Sprechen nicht Schießen“ war darauf zu lesen ist. Es war ein friedlicher Protest gegen die russische Invasion - und laut den Veranstaltern die größte Friedensdemo, welche die Region je erlebt hat.

Vom Alten Messplatz bis zum Ehrenhof des Schlosses zog sich die ruhige Parade. Mit Studenten, jungen Familien, Senioren und auch vielen Russlanddeutschen, die Flagge für die Ukraine zeigten. Auch aus Ludwigshafen fanden viele Friedensaktivisten den Weg über den Rhein, um sich am Paradeplatz in den Menschenzug einzufädeln.

Auf das symbolische Schweigen folgten die Reden. „Die Menschen in meiner Heimat fürchten um ihr Leben. In Gedanken bin ich die ganze Zeit bei ihnen, seid laut und fordert Unterstützung“, sagte Kataryna Malakhova von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. „Leider können wir hier den Krieg nicht beenden, aber wir können unserer Ohnmacht Ausdruck verleihen, für Frieden zusammenstehen, helfen und gemeinsam ein starkes Zeichen setzen“, betonte Mit-Organisator Chris Rihm von der Initiative Uffbasse.