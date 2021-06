Das Münchner Stadion darf beim EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am Mittwoch nicht in Regenbogen-Farben beleuchtet werden. Die Europäische Fußball-Union UEFA lehnte am Dienstag einen entsprechenden Antrag des Münchner Stadtrats ab, der das Signal für Vielfalt und selbstbestimmte Lebensformen sexueller Orientierung gefordert hatte. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Andere deutsche Stadien, wo keine EM-Spiele stattfinden, wollen aber die Regenbogenfarben zeigen, um ihrerseits gegen Homophobie einzutreten. So sollen wohl die Fußball-Arenen in Frankfurt am Main und Köln am Mittwoch während der EM-Partie der deutschen Mannschaft gegen Ungarn bunt erstrahlen. „Wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen eben die anderen Stadien im Land Farbe bekennen. Auf jetzt, Kollegen in der Liga“, twitterte Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann in der Nacht zum Dienstag.

Die ungarische Regierung hatte zuvor gegen das politische Statement in der Allianz-Arena protestiert. Bereits am Wochenende hatte die Uefa erlaubt, dass der deutsche Torhüter Manuel Neuer weiter die Kapitänsbinde in den bunten Farben tragen darf, welche für Toleranz gegenüber den unterschiedlichen Formen sexueller Orientierung stehen.

