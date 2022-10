Das US-amerikanische Unternehmen Uber bietet ab sofort seine Fahrtenvermittlung auch in Mannheim an. Verfügbar per Smartphone-App sind den Angaben zufolge zwei verschiedene Dienste: Bei „UberX“ wird der Preis bereits vor der Buchung angezeigt, er ändere sich auch bei längerer Fahrzeit oder Stau nicht. Bei „UberTaxi“ wird die Fahrt an ein klassisches Taxi vermittelt, die Abrechnung erfolge zum regulären örtlichen Tarif. Uber kooperiere ausschließlich mit lokalen, lizenzierten Mietwagen- und Taxiunternehmen, die die Beförderungsleistung durchführen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In Deutschland ist der Vermittlungsservice von Uber in 17 Städten verfügbar. Anders als in anderen Ländern übernehmen keine speziellen Uber-Fahrer die Fahrten.

Bereits im Juli startete „UberEats“, eine Internetplattform für Essenslieferungen, in Mannheim und Ludwigshafen. Rund 60 Partner-Restaurants bieten laut Uber dort ihre Gerichte an. Deren eigene Fahrer oder lokale Lieferfirmen bringen das Essen dann zu den Kunden.