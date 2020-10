Endstation Idar-Oberstein: Oberligist TuS Mechtersheim unterlag am Mittwochabend im Verbandspokal-Achtelfinale beim SC Idar-Oberstein mit 2:4. Ein Elfmeterschießen musste entscheiden, nachdem in der Verlängerung der TuS zunächst durch Christoph Batke in Führung gegangen war (115.), Jeffrey Renner aber in der Nachspielzeit noch ausgleichen konnte (120.+3). Danach parierte SC-Torhüter Tim Wiegand drei Mechtersheimer Elfmeter.