Der ambitionierte Handball-Drittligist TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am Samstagabend gewannen die Westpfälzer das Pfalzderby bei der TSG Haßloch mit 32:27 (14:14) und dürfen weiterhin auf die Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga hoffen. Dagegen verlor die TSG vor über 300 Zuschauern beim Einstand des neuen Trainers Andreas Reckenthäler das sechste Spiel in Folge. Die Westpfälzer agierten souverän, kaltschnäuzig und zwangen die Gastgeber zu einfachen Fehlern. Das brachte sie schließlich auf Siegeskurs. Haßloch bemühte sich um Schadensbegrenzung, scheiterte aber immer wieder am glänzend parierenden TuS-Keeper Henning Huber.