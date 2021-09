Jetzt also doch: Julia Klöckner zieht über die Landesliste in den Bundestag ein. Zuvor verlor die CDU-Politikerin ihren Wahlkreis an die SPD. Joe Weingarten (SPD) kam am Sonntag bei der Bundestagswahl nach der Auszählung der Stimmen auf 33,0 Prozent der Erststimmen. Klöckner erreichte laut Landeswahlleiter nur 29,1 Prozent.

Zunächst war unklar, ob Klöckner über die Landesliste, auf der sie auf Platz eins steht, den Sprung in den Bundestag schafft. Die Landesliste kam bei den vergangenen Bundestagswahlen nicht zum Zug.