Die deutschen Handballer haben am Samstagnachmittag das zweite Spiel beim Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin mit 36:27 (22:12) gegen Slowenien gewonnen. Durch einen Erfolg am Sonntag gegen Außenseiter Algerien können sie die Qualifikation für Tokio perfekt machen. Vor der Pause zeigte das Team eine furiose Leistung. Die Abwehr stand prima, Torhüter Andreas Wolff hielt klasse. Das Selbstvertrauen wuchs von Minute zu Minute. Die Slowenen fanden kein Mittel, das elanvolle Spiel der Deutschen zu stoppen. In der letzten Viertelstunde war dann die Luft raus aus dem Spiel. Das war gleichwohl über weite Phasen eine deutliche Steigerung gegenüber der Partie gegen Schweden (25:25).