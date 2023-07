Ein Traktor ist am Montagnachmittag bei Ramstein mit einer Regionalbahn kollidiert. Wie die Bundespolizei erst am Dienstagvormittag mitteilte, hatte der 57-jährige Traktorfahrer den herannahenden Zug an einem mit Andreaskreuz gekennzeichneten Bahnübergang in der Nähe des Autohofs Ramstein übersehen. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge konnte trotz eingeleiteter Schnellbremsung des Lokführers nicht verhindert werden. „Glücklicherweise wurden weder der Traktorfahrer noch einer der rund 70 Reisenden bei dem Unfall verletzt“, so die Polizei. Der Lokführer habe allerdings einen Schock erlitten. Die Bahnstrecke Ramstein - Landstuhl war von 15.20 bis 18.30 Uhr gesperrt. Die Reisenden wurden aus dem Zug evakuiert und mit Taxis weiterbefördert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landstuhl, der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, der Feuerwehr sowie Rettungskräfte und der Notfallmanager der DB.