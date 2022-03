Ljubomir Vranjes, der Trainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, kündigte das Comeback von Torhüter Mikael Appelgren für den Donnerstag, 24. März, an. Da spielt seine Mannschaft bei HBW Balingen. „Wir gehen nicht ins Risiko. Wichtig ist, dass Mikael in der nächsten Saison fit ist“, betonte der Coach. Der Schwede ist seit zwei Jahren außen vor. Wegen einer Schulter- und einer Knieverletzung und den folgenden Operationen machte der 32-Jährige sein letztes Spiel am 8. März in Kiel, damals gab es eine 21:27-Niederlage beim THW.