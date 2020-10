Mit Regen und Wind startet die neue Woche an Rhein, Mosel und Saar. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen Rheinland-Pfalz und das Saarland am Montag zunächst unter einer dicken Wolkendecke. Im Laufe des Tages breite sich von Südwesten her Regen aus. Die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad und 15 Grad. In höheren Lagen wird es zum Abend hin windiger.

Auch am Dienstag ist es stark bewölkt in beiden Bundesländern. Nach Angaben der DWD-Meteorologen fällt zeitweise schauerartiger Regen, außerdem könne es Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad in der Eifel und 15 Grad am Rhein. Vereinzelt wehen stürmische Böen. Im Bergland muss in der Nacht mit Sturmböen gerechnet werden.

Am Mittwoch gibt es in beiden Ländern viele Wolken, bis zum Abend fallen gebietsweise Schauer. Die Temperatur bewegt sich zwischen 10 und 17 Grad.