Ein Mann hat in der Innenstadt von Würzburg gegen 17 Uhr am Freitagabend wahllos Menschen mit einem Messer angegriffen. Er wurde von der Polizei überwältigt. In unserem Liveblog finden Sie laufen aktualisierte Informationen.

