Entwarnung bei Andreas Wolff: Der Torwart der deutschen Nationalmannschaft war am Freitagabend kurz vor Ende des WM-Auftaktspiels gegen Katar (31:27) ausgeschieden, weil die linke Wade zugemacht hatte. Eine Ultraschall-Untersuchung von Mannschaftsarzt Dr. Philip Lübke noch in der Kabine ergab eine leichte Zerrung, die von den Physios Reinhold Roth und Dennis Finke nun intensiv behandelt wird, teilte Pressesprecher Tim Oliver Kalle mit. Einem Einsatz im zweiten Vorrundenspiel am Sonntag gegen Serbien steht derzeit nichts entgegen.