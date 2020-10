Ein etwa 40 Jahre alter und um die 1,90 Meter großer Mann ist einer Spaziergängerin am Freitag, 9. Oktober, nachmittags auf einer Pferdekoppel im Odenwald – am Ortsausgang von Steinbach in Richtung Rehbach, oberhalb der Bauschuttdeponie – aufgefallen. Die Gassi-Geherin beobachtete den Mann zwischen 15.45 und 16 Uhr dabei wie er hinter einer Ponystute herrannte und den Schweif des Tiers anhob, um sich, wie die Polizei informierte, „schändlich an dem Tier vergehen zu können“. Als die Frau sich bemerkbar machte, rannte der Mann Richtung Wald davon.

Der Verdächtige war von kräftiger Statur, trug eine Baseballkappe, eine helle Jeans und eine dunkle Jacke, die am Kragen hochgeklappt war. Der Mann hat laut der Zeugin eine weiße Hautfarbe, kurz geschnittene dunkle Haare und O-Beine. Wegen des Verdachts, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, hat die Polizei in Erbach (DEG) Ermittlungen eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die den beschriebenen Tatverdächtigen gesehen haben oder Hinweise zu ihm geben können. Telefon: 0062 / 9530.