Der am 13. Mai in Mainz beschlossene Stufenplan „Zukunftsperspektive Rheinland-Pfalz“ sieht vor, dass Kultureinrichtungen wie Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und Kinos zum 27. Mai wieder öffnen können. Die dafür geltenden Auflagen werden vor Ort mit den jeweiligen Akteuren verhandelt. Außen-Veranstaltungen, bei denen bis zu 100 Personen teilnehmen, dürfen ebenfalls ab 27. Mai stattfinden. Öffentliche Veranstaltungen im Innenraum außerhalb fester kultureller Institutionen, beispielsweise in Mehrzweckhallen, können ab dem 10. Juni mit zunächst bis zu 75 Personen wieder durchgeführt werden. Im Freien sollen es ab diesem Datum 250 Personen sein. Grundlage aller Öffnungen sind notwendige Hygiene- und Schutzkonzepte.