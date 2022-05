Die Corona-Teststation in der Landauer Jugendstil-Festhalle hat ab der kommenden Woche zu anderen Zeiten geöffnet, wie die Stadt und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) informieren. Künftig sind dort Schnelltests, PCR-Tests und Express-PCR-Tests montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr möglich. Letzter Einlass ist eine Viertelstunde vor Ende der jeweiligen Schicht. Die DLRG Landau, die die Teststation mit der Stadt und ihrer Stadtholding betreibt, verlängert damit aus organisatorischen Gründen ihre Öffnungszeiten . Neu ist auch, dass Besucher Termine online unter www.corona-test-landau.de buchen können. Auch spontane Test sind weiter möglich. Zudem können ab Donnerstag PCR-Tests vor Ort ausgewertet werden, um eine Infektion zu bestätigen. „Noch immer lassen sich täglich aber 200 bis 300 Menschen bei uns testen. Das geschieht in den meisten Fällen jedoch nur noch bei Symptomen. Die anlassfreien Tests nehmen lediglich vor Feiertagen und Co. zu, zuletzt etwa vor Ostern“, sagt Simon Nichterlein, Vorsitzender der DLRG Landau. Fragen beantwortet die DLRG unter Telefon 06341 9287816 oder per E-Mail an testzentrum@landau.dlrg.de.