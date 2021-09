Im letzten Test vor dem Bundesliga-Start am nächsten Donnerstag bei der TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend in Kronau gegen die HSG Wetzlar mit 31:30 (15:15). Albin Lagergren gelangen sechs Tore. „Es ist noch viel zu tun, Wetzlar hat es gut gemacht. Wir hatten in der Abwehr einige Probleme“, sagte Trainer Klaus Gärtner.