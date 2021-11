Wegen eines technischen Defekts in einer Anlage auf der Friesenheimer Insel der BASF am Samstagmorgen, kann es in den kommenden Tagen zu sichtbarem Feuerschein und Lärmentwicklung kommen. Wie das Chemieunternehmen mitteilt, werden die überschüssigen Gase über Fackeln verbrannt, die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert.