Die Kaderplanung bei Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen schreitet voran. Nun hat Kreisläufer Maximilian Haider seinen Vertrag ligaunabhängig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das Gerüst des abstiegsgefährdeten Bundesligisten nimmt Kontur an. Für die kommende Saison werden die Torhüter Matej Asanin, Ziga Urbic, Leon Hoblaj sowie die Spieler Christian Klimek, Maximilian Haider, Jan Remmlinger, Max Neuhaus, Pascal Bührer, Hendrik Wagner und Yessine Meddeb das Eulen-Trikot tragen.

Einer der fittesten Spieler

„Wir haben Max gerade in den letzten Wochen sehr konsequent in den Spielen erlebt. Auch gegen Melsungen war er ein Aktivposten“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler. Haider, wird am 26. April 25 Jahre alt. Der gebürtige Wiesbadener, der in München groß wurde, ist der „emotionaler Leader“ bei den Eulen und einer der fittesten Spieler. „Max bringt unfassbare körperliche Voraussetzungen für das Spiel am Kreis und in der Abwehr mit. Mit ihm und Christian Klimek sind wir am Kreis gut besetzt. Ich bin überzeugt, dass Max noch längst nicht am Ende seiner sportlichen Entwicklung ist“, sagt Heßler. In der laufenden Spielzeit kam er in allen 22 bisher ausgetragenen Spielen zum Einsatz und warf 24 Tore. Nach der Vertragsverlängerung ist der „Kopf frei für die Eulen“, für die Mission Klassenverbleib, glaubt Maximilian Haider. Am Samstag steht ein ganz wichtiges Spiele gegen den Tabellenletzten und Aufsteiger HSC 2000 Coburg an (20.30 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle).

Studium in Rekordzeit

Für ihn sei Klarheit über die Zukunft wichtig, auch um die totale Konzentration auf das Wesentliche zu haben und nicht die quälende Ungewissheit, wie und wo es weiter geht. „Für mich sind die Eulen nach wie vor das Beste, um mich weiter zu entwickeln. Das mache ich nicht von der Liga abhängig oder vom Trainerwechsel. Ich habe da auf mich gehört. Was tut mir gut? Welche Voraussetzungen brauche ich und finde ich? Das passt nach wie vor. Deshalb freue ich mich darauf, in der nächsten Saison noch mehr Führungsspieler zu sein als jetzt“, sagt Haider, der sein Studium (Bachelor in BWL, Master im Business Management/Vertrieb) in Rekordzeit beendet hat und sich nun als Coach für emotionale Gesundheit weiterbildet. Aktuell durchläuft er einen Kurs zur Ernährungsberatung. „Das mache ich fertig und werde dann auch versuchen, im Job Fuß zu fassen“, sagt Haider, der seinen Weg im Vertrieb machen möchte.

Haider kam im Januar 2017 von der Drittliga-Mannschaft der SG Kronau-Östringen zu den Eulen. Er war Kapitän der Bundesliga-Reserve der Rhein-Neckar Löwen. Mit den Eulen stieg er 2017 in die Bundesliga auf und schaffte 2018, 2019 und 2020 den Ligaverbleib mit dem Team.