Zu Haftstrafen von zwei Jahren hat das Amtsgericht in Kaiserslautern zwei 34-Jährige aus Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) verurteilt, die 2019 als Zigarettenautomatenknacker durch die Pfalz gezogen sein sollen. Die Aufbruch-Versuche blieben nach Justizangaben zwar bisweilen erfolglos, aber selbst dann wurden die Automaten in aller Regel zerstört – und schon so entstand jeweils ein Schaden von mehr als 2000 Euro. Bei einem einmaligen Spreng-Versuch in Sembach (Kreis Kaiserslautern) fing ein Automat außerdem Feuer.

Gelegentlich auch Komplizen dabei

Neben den beiden als Haupttätern eingestuften Männern sollen gelegentlich auch Komplizen mitgemacht haben. Ein 28-jähriger aus Bad Kreuznach ist deshalb schon zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, Verfahren gegen weitere Angeklagte laufen noch in Kaiserslautern und Rockenhausen (Donnersbergkreis). Zur Serie zählen Ermittler Fälle aus Kaiserslautern, Hochspeyer, Neuhemsbach, Stelzenberg, Sembach, Mehlingen, Enkenbach-Alsenborn (alle Kreis Kaiserslautern), Gonbach, Börrstadt, Ramsen, Winnweiler, Lohnsfeld (alle Donnersbergkreis) und Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim).