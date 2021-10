Zwei maskierte Männer haben am Montagabend gegen 21.20 Uhr die Tankstelle in der Germersheimer Straße am Ortseingang von Berghausen überfallen. Nach Angaben der Polizei betraten die Täter den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe vom Kassierer Bargeld. Sie flüchteten mit einem dreistelligen Betrag. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Polizei die Täter nicht schnappen. Der Kassierer blieb unverletzt.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Der eine ist etwa 1,70 Meter groß und war bekleidet mit blauer Jeans, grauem Pullover und weißen Turnschuhen. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Maske und Arbeitshandschuhe. Der andere ist zirka 1,80 Meter groß, hatte eine grüne Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und schwarze Adidas-Schuhe an. Er war ebenfalls maskiert und trug Arbeitshandschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.