Die Autobahnpolizei hat einen Tanklaster gestoppt, der Rapsöl verloren hat und am Dienstagnachmittag eine kilometerlange Ölspur in Mannheim, Ludwigshafen sowie auf der Autobahn 6 hinterlassen hat. Der Tankzug fuhr aus Mannheim kommend über die Kurt-Schumacher-Brücke an der BASF entlang zur L 523, um dort auf die A 6 in Richtung Kaiserslautern aufzufahren. Da sich auf den Straßen ein schmieriger Ölfilm gebildet hatte, sperrten mehrere Streifenwagen die Fahrspuren in den betroffenen Bereichen. Zudem wurde von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und der Autobahnmeisterei eine Reinigungsfirma beauftragt, die Straßen zu säubern. Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es nach weiteren Polizeiangaben stellenweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. In Mannheim kam es in Folge der Verunreinigungen zu einem Verkehrsunfall. Der lecke Tanklastzug wurde schließlich auf der A6 am Leininger Berg von der Polizei gestoppt. Der Tankinhalt musste in einen Ersatz-Lkw umgepumpt werden.