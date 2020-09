Celine Dornick (13) aus Waldsee hat in Berlin die deutsche Juniorinnen-Meisterschaft im Surfen gewonnen. In ihrer Altersklasse lag die Achtklässlerin des Paul-von-Denis-Gymnasiums Schifferstadt nach den ersten beiden Durchgängen auf Platz zwei, ehe sie sich in den nächsten zwei noch auf Rang eins schob.

Am Ende lag Dornick 0,1 Punkte vor Lilly Weinhold aus München. 2019 holte die Waldseerin den Vizetitel. Bei den Damen verbesserte sie sich als jüngste Starterin um drei Positionen an die vierte Stelle. Aus den Qualifikation als Siegerin hervorgegangen, schloss die 13-Jährige dabei das Halbfinale als Zweite ab.

Im Finale traf Dornick dann auf erfahrene Profisurferinnen. Neben Titelträgerin Janina Zeitler präsentierte sie als einzige einen Seventwenty, eine Drehung von 720 Grad. Das Training der vergangenen Monate in Berlin, München, Wien, Luzern und Zürich zahlte sich aus.