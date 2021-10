[aktualisiert um 13.50 Uhr]

Auf der Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Frankenthal läuft der Verkehr laut Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal wieder. Ein Baum war beim Sturm am Donnerstagvormittag auf eine Lärmschutzwand an der Bahnstrecke im Stadtgebiet von Frankenthal gefallen, teilte die Feuerwehr mit. Die Bahnstrecke sei daraufhin von der Bahn gesperrt worden. Das hatte eine Bahn-Sprecherin bestätigt. Nachdem die Bahn die Strecke mit einem Triebwagen befahren und erkundet habe, sei diese inzwischen durch die Bahn wieder freigegeben worden, so die Auskunft der Feuerwehr.

Neun Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr gestern bis zum späten Vormittag nach Auskunft von Einsatzleiter Sebastian Wildmann zu bewältigen. In der Nacht zum Donnerstag sei es noch ruhig geblieben. Erst am Vormittag sei es zu den Einsätzen gekommen. Mehrere Bäume im Stadtgebiet – unter anderem in der Albertstraße und im Europaring – seien umgestürzt. In zwei Fällen hätten sich Blechteile an Dächern gelöst, die gesichert wurden. Ein Kamin in der Innenstadt habe gedroht abzustürzen. Verletzte habe es keine gegeben, sagte Wildmann. An den verschiedenen Einsatzstellen seien insgesamt 30 Kräfte der Feuerwehr mit dem Beseitigen der Sturmschäden beschäftigt gewesen.

