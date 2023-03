Bei einem Stromausfall, wie es ihn am Freitagabend in Ludwigshafen gegeben hat, muss in Krankenhäusern die Notstromversorgung anspringen, insbesondere um lebenswichtige Bereiche wie die Operationssäle und Intensivbetten unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Ludwigshafen war das am Freitagabend im St. Annastift im Stadtteil Mundenheim nicht der Fall: Die „Netzersatzanlage für die Stromversorgung“ in dem Haus, in dem die Kinder- und Jugendklinik und -psychiatrie des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses untergebracht ist, sei nicht automatisch gestartet, teilte die Wehr am Samstagmorgen in ihrer Zusammenfassung der Geschehnisse des Vorabends mit. Feuerwehr und THW seien zu dem Krankenhaus gefahren, Haustechniker des St. Annastifts hätten die Anlage schließlich in Gang gebracht.

Die Sprecherin des Krankenhauses, Katja Hein, bestätigte das auf Anfrage. Eine dem Notstromaggregat vorgeschaltete Batterieanlage, die für den Start des Aggregats nötig ist, habe nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Sprecherin betonte, dass die Anlage einmal wöchentlich überprüft werde; nach der genauen Natur des Fehlers werde noch gesucht. Das Annastift hat eine Früchchenstation und Intensivbetten. Dennoch habe keine Gefahr für Patienten bestanden, so Hein.