[aktualisiert 11:05 Uhr] In Teilen von Sembach und Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Wie die Pfalzwerke auf Anfrage mitteilen, sollen von dem Ausfall ab etwa 6.47 Uhr nur wenige Haushalte betroffen sein. Der Stromausfall hält in Teilen von Alsenborn aktuell noch an. Ursache für den Stromausfall in Sembach sei ein technischer Defekt gewesen.