In großen Teilen Ludwigshafens, Frankenthals und Grünstadts ist am Freitagabend um 19.24 Uhr der Strom ausgefallen. Während die elektrische Energie in Frankenthal und dem Ludwigshafener Norden laut Augenzeugen im Lauf des Abends wiederhergestellt werden konnte, blieb sie im Rest der Großstadt auch nach 22 Uhr aus.

In Grünstadt war der Strom zwischen 19.15 und 20 Uhr weg, auch die Stadtteile Sausenheim und Asselheim waren vom Stromausfall betroffen. Im Leiningerland kam es auch zu Zugausfällen, weil ein Baum auf die Gleise gefallen war.

Da auch die Systeme der RHEINPFALZ in Mitleidenschaft gezogen waren, konnte über das FCK-Spiel in Kaiserslautern und über die mittlerweile unblutig beendete Geiselnahme in Karlsruhe nur notdürftig berichtet werden.

Infolge des Stromausfalls waren zahlreiche Alarmanlagen angesprungen, die die Polizei „abarbeiten“ musste, wie ein Sprecher sagte.

Einen konkreten Grund für den Ausfall konnte der Ludwigshafener Versorger TWL am Freitagabend noch nicht nennen. Sprecherin Iris von Kirschbaum teilte mit, dass zum Zeitpunkt des Ausfalls vier sogenannte 110-Kilovolt-Stromkreise einen technischen Fehler gemeldet hätten. Welcher Natur dieser Fehler war, konnte von Kirschbaum nicht sagen – auch nicht, ob es einen Zusammenhang mit dem Sturm gab, der zu dem Zeitpunkt über die Pfalz zog. Die 110-kV-Leitungen sind Zuliefer-Leitungen für das städtische Stromnetz. Aus Sicherheitsgründen seien die vier Leitungen automatisch abgeschaltet worden. Dadurch seien wiederum auch die beiden Umspannwerke in Mundenheim und Ludwigshafen-Mitte abgeschaltet worden, die Folge war ein Stromausfall.

Mitarbeiter der TWL und der Pfalzwerke arbeiteten daran, den Ausfall zu beheben.