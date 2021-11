Die seit diesem Mittwoch geltende 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz hat auch Auswirkungen auf die Zuschauer-Regelungen beim letzten Heimspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in diesem Jahr. Gegner ist am Samstag, 4. Dezember, Viktoria Köln. Davor (27. November beim BVB II, U23) und danach stehen 2021 nur noch Auswärtsspiele an – am Freitag, 10. Dezember, bei Türkgücü München und schließlich am 18. Dezember bei Eintracht Braunschweig.

Mit Blick auf das Heimspiel gegen Viktoria Köln hat der FCK die Bedingungen rund um den Stadionbesuch veröffentlicht.

Am „Betze“ gilt weiter 2G

Der Klub teilt mit: „Grundsätzlich gilt für einen Besuch im Fritz-Walter-Stadion weiterhin die 2G-Regelung. Zutritt erhalten demnach nur Personen, die bei der vorgelagerten Zugangskontrolle ihren 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) vorzeigen können. Zum Abgleich des Nachweises weisen wir noch mal ausdrücklich darauf hin, dass ein entsprechender Lichtbildausweis mitzuführen ist.“

Zudem schreibt der FCK: „Eine Ausnahme gibt es für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre und 3 Monate bis 17 Jahren. Diese dürfen das Heimspiel gegen Viktoria Köln auch besuchen, wenn sie einen negativen Testnachweis (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorzeigen können. Kinder bis einschließlich 12 Jahre und 3 Monate sind nach aktuellem Stand mit genesenen und geimpften Personen gleichgesetzt und benötigen keinen speziellen Nachweis zum Besuch des Heimspiels gegen Viktoria Köln.“

Kontaktdaten müssen vorliegen

„Für alle Stadionbesucher gilt auch in den Stadionumläufen und Fanhallen wieder eine Maskenpflicht. Ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 6 Jahre. Zugelassen sind ausschließlich medizinische Masken. Sie dürfen nur am Platz oder beim Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden. Darüber hinaus ist der FCK durch die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung verpflichtet, aufgrund der Kontaktnachverfolgung die Kontaktdaten aller Stadionbesucher zu erfassen. Daher sind die Tickets für das Heimspiel gegen Köln ausschließlich als Print@home-Tickets im FCK-Onlineshop unter shop.fck.de erhältlich.“